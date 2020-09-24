- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء التعليم العرب يعتمدون "وثيقة تطوير" لأنظمة عالية الجودة والان مع التفاصيل
الخميس 24 سبتمبر 2020
اعتمد وزراء التعليم العرب وثيقة "تطوير التعليم في العالم العربي"، التي أعدها البرلمان العربي، في اجتماعهم، الذي عقد الأربعاء عن بعد واستضافته وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.
وترأس الاجتماع الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية، بحضور أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزراء التعليم العرب، والدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي.
وناقش الاجتماع أهم ملامح "وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي" المقدمة من البرلمان العربي.
واختُتم الاجتماع باعتماد "وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي" التي أعدها البرلمان العربي كوثيقة استرشادية لتطوير التعليم في العالم العربي.
وتهدف الوثيقة إلى إقامة أنظمة تعليمية عربية عالية الجودة قادرة على المنافسة العالمية واستيعاب المتغيرات الحديثة في مجال التعليم بجميع مراحله، وتعزيز مكانة البحث العلمي، ومواكبة تطورات مجتمع المعرفة وثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كانت هذه تفاصيل خبر وزراء التعليم العرب يعتمدون "وثيقة تطوير" لأنظمة عالية الجودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.