شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة البريطاني: سنوفر 30 مليون جرعة من لقاح كورونا والان مع التفاصيل

الخميس 24 سبتمبر 2020 كشف وزير بريطاني عن كمية الجرعة التي ستوفرها بريطانيا.

Advertisements وذكر وزير الصحة البريطاني وفق خبر عاجل بثته قناة "العربية"،، قائلاً:"سنوفر 30 مليون جرعة من لقاح كورونا للحالات الأكثر احتياجا". وتعمل الكثير من الشركات العالمية على انتاج لقاح لفيروس كورونا

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