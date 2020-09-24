الارشيف / اخبار العالم

وزير الصحة البريطاني: سنوفر 30 مليون جرعة من لقاح كورونا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة البريطاني: سنوفر 30 مليون جرعة من لقاح والان مع التفاصيل

الخميس 24 سبتمبر 2020

كشف وزير بريطاني عن كمية الجرعة التي ستوفرها بريطانيا.

Advertisements

وذكر وزير الصحة البريطاني وفق خبر عاجل بثته قناة "العربية"،، قائلاً:"سنوفر 30 مليون جرعة من لقاح كورونا للحالات الأكثر احتياجا".

 

وتعمل الكثير من الشركات العالمية على انتاج لقاح لفيروس كورونا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة البريطاني: سنوفر 30 مليون جرعة من لقاح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا