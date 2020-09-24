شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا: ارتفاع في إصابات كورونا اليومية والوفيات تتخطى 10 آلاف والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات وزارة الصحة الإندونيسية اليوم الخميس أن البلاد سجلت 4634 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى زيادة يومية، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات بها إلى 262022.

وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي تسجل فيه إندونيسيا زيادة قياسية يومية في عدد الإصابات بالمرض. وأظهرت البيانات تسجيل 128 وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 10105.