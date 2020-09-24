شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان تستأنف الرحلات الدولية والداخلية أول أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل
وقال رئيس هيئة الطيران المدني بالسلطنة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي أن فتح حركة الطيران سيكون حسب المعطيات الصحية للوجهات المحددة والاتفاقيات المنظمة لها.
ويلتزم الطيران العماني بتطبيق برنامج سلامة شامل ومكثف قبل وخلال وبعد كافة رحلاته، يتوجب على المسافرين على متن الناقل الوطني ارتداء الكمامات في مطارات عمان وعلى متن رحلات الطيران العماني، وسيقوم الناقل بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي خلال مرحلة الصعود والهبوط من الطائرة، كما وسيرتدي كافة أفراد الأطقم الجوية الأردية الطبية الواقية إلى جانب تقديم خدمات ضيافة معدلة لضمان السلامة، إضافة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية الأخرى التي تضمن سلامة الضيوف المسافرين والأطقم الجوية في كافة الأوقات.
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