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20 دينار غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة بالبحرين 

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قرر الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية البحريني، إلزام مرتادي الأماكن العامة والمحال الصناعية والتجارية وكافة الأماكن المعدة لاستقبال الزبائن أو المراجعين أو الزوار بوضع كمامات الوجه الوقائية أثناء ارتيادهم لهذه الأماكن والمحال وذلك حتى إشعار آخر.

وأشار القرار إلى أنه يعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة قدرها عشرون ديناراً، يتم تحصيلها على الفور من قبل مأموري الضبط القضائي المختصين، ويثبت ذلك في محضر المخالفة، ويسلم المخالف إيصالاً يفيد سداد المبلغ، موضحاً أنه في حال امتناع المخالف عن دفع مبلغ الغرامة يتخذ مأمور الضبط القضائي الإجراء اللازم تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة.

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