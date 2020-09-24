شكرا لقرائتكم خبر عن 20 دينار غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة بالبحرين والان نبدء بالتفاصيل
وأشار القرار إلى أنه يعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة قدرها عشرون ديناراً، يتم تحصيلها على الفور من قبل مأموري الضبط القضائي المختصين، ويثبت ذلك في محضر المخالفة، ويسلم المخالف إيصالاً يفيد سداد المبلغ، موضحاً أنه في حال امتناع المخالف عن دفع مبلغ الغرامة يتخذ مأمور الضبط القضائي الإجراء اللازم تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة.
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