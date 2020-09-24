شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: نسجل يومياً رقم مرتفع جداً من إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف في تصريحات لسكاي نيوز "(خلال الذروة) تشير التقديرات من خلال المسوح إلى أن أكثر من 100 ألف شخص كانوا يصابون بالمرض يوميا، لكننا كنا نجد نحو ستة آلاف منهم فقط".
وتابع قائلا "الآن نقدر العدد بأقل من عشرة آلاف شخص يصابون بالمرض يوميا. وهذا رقم مرتفع جدا لكنه لا يزال أقل بكثير عن الذروة".
وأعلنت بريطانيا أمس الأربعاء تسجيل 6178 إصابة جديدة بكوفيد-19 وهو المرض الناجم عن الإصابة بالفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا: نسجل يومياً رقم مرتفع جداً من إصابات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.