شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: نسجل يومياً رقم مرتفع جداً من إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الخميس إن الحكومة تقدر عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بأقل من عشرة آلاف مشيرا إلى أنه أقل كثيرا من تقديرات الإصابات في ذروة الوباء.

وأضاف في تصريحات لسكاي نيوز "(خلال الذروة) تشير التقديرات من خلال المسوح إلى أن أكثر من 100 ألف شخص كانوا يصابون بالمرض يوميا، لكننا كنا نجد نحو ستة آلاف منهم فقط".

وتابع قائلا "الآن نقدر العدد بأقل من عشرة آلاف شخص يصابون بالمرض يوميا. وهذا رقم مرتفع جدا لكنه لا يزال أقل بكثير عن الذروة".

وأعلنت بريطانيا أمس الأربعاء تسجيل 6178 إصابة جديدة بكوفيد-19 وهو المرض الناجم عن الإصابة بالفيروس.