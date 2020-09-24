شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 أشخاص إثر انفجار في المكسيك والان نبدء بالتفاصيل
وكانت وسائل إعلام محلية أفادت في وقت سابق من صباح اليوم الخميس بوقوع انفجار في مصنع بالقرب من سكك حديدية في المنطقة نفسها.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة تظهر اندلاع نيران عقب الانفجار وسط تواجد لسيارات إطفاء.
ولم ترد بعد تقارير عن وجود خسائر بشرية ولا تفاصيل بشأن طبيعة الانفجار.
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