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إصابة 4 أشخاص إثر انفجار في المكسيك

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قال مسؤولون مكسيكيون أن أربعة أشخاص أصيبوا إثر اشتعال نيران في نفق مما تسبب في انفجار بصومعة في جوادالاخارا بولاية خاليسكو.

وكانت وسائل إعلام محلية أفادت في وقت سابق من صباح اليوم الخميس بوقوع انفجار في مصنع بالقرب من سكك حديدية في المنطقة نفسها.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة تظهر اندلاع نيران عقب الانفجار وسط تواجد لسيارات إطفاء.

ولم ترد بعد تقارير عن وجود خسائر بشرية ولا تفاصيل بشأن طبيعة الانفجار.

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