شكرا لقرائتكم خبر عن الهند: 86 ألفا و508 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس تسجيل 86 ألفا و 508 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة خمسة ملايين و 732 ألفا و 518 حالة.

ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 1129 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 91 ألفا و 149 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 87 ألفا و 374 حالة شفاء من الفيروس، لتستمر حالات الشفاء في تجاوز الاصابات لليوم السادس على التوالي.