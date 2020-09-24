شكرا لقرائتكم خبر عن الهند: 86 ألفا و508 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس تسجيل 86 ألفا و 508 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة خمسة ملايين و 732 ألفا و 518 حالة.
ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 1129 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 91 ألفا و 149 حالة.
وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 87 ألفا و 374 حالة شفاء من الفيروس، لتستمر حالات الشفاء في تجاوز الاصابات لليوم السادس على التوالي.
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