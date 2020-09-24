ما نوع الهاتف المفضل لدى مؤسس فيسبوك؟

فعندما سئل زوكربيرغ عن الهاتف الذكي الذي يستخدمه، قال إنه في السنوات الأخيرة يفضل منتجات شركة "سامسونغ"، ولم يحدد الهاتف الذي يستخدمه.
وأضاف أن نظام "الأندرويد" هو نظام التشغيل المفضل لديه ونصح كبار مديري الشركة باستخدام الهواتف الذكية على هذه المنصة.
وأشار إلى أنه لا يستخدم في الوقت الحالي أجهزة "آيفون" على خلاف رجال الأعمال الآخرين.
وأضاف أن نظام "الأندرويد" هو نظام التشغيل المفضل لديه ونصح كبار مديري الشركة باستخدام الهواتف الذكية على هذه المنصة.
وأشار إلى أنه لا يستخدم في الوقت الحالي أجهزة "آيفون" على خلاف رجال الأعمال الآخرين.
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