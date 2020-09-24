أبرزها السوبر الأوروبي.. مواعيد مباريات اليوم

ويلتقي بايرن ميونخ الألماني نظيره إشبيلية الإسباني، مساء اليوم الخميس، في كأس السوبر الأوروبي، المقرر إقامتها على استاد بوشكاش أرينا.

كما يواجه ليفربول الإنجليزي نظيره لينكولن سيتي، في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.



كأس رابطة المحترفين الإنجليزيةتُقام مباراة بريستول سيتي وأستون فيلا، في التاسعة مساءً بتوقيت بغداد.

تُقام مباراة لينكولن سيتي وليفربول، في التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت بغداد، على أن تُذاع عبر قناتي beIN SPORTS HD2 ،HD13.

تُقام مباراة مانشستر سيتي وبورنموث، في التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت بغداد، على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports 1 FR.

موعد مباراة السوبر الأوروبي



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تُقام مباراة بايرن ميونخ الألماني وإشبيلية الإسباني، في العاشرة مساءً بتوقيت بغداد، على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.

موعد مباريات دوري أبطال آسيا

تُقام مباراة سباهان أصفهان الإيراني والسد القطري، في السادسة مساءً بتوقيت بغداد، على أن تُذاع عبر قناتي beIN Sports HD 8 و Alkass Six HD.

تُقام مباراة النصر السعودي والعين الإماراتي، في السادسة مساءً بتوقيت بغداد، على أن تُذاع عبر قناتي beIN Sports HD 7 و Alkass Three HD.

تُقام مباراة الدحيل القطري والتعاون السعودي، في التاسعة مساءً بتوقيت بغداد، على أن تُذاع عبر قناتي beIN Sports HD 7 و Alkass Three HD.

تُقام مباراة برسيبوليس الإيراني والشارقة الإماراتي، في التاسعة مساءً بتوقيت بغداد، على أن تُذاع عبر قناتي beIN Sports HD 8 و Alkass Six HD.