أبرزها السوبر الأوروبي.. مواعيد مباريات اليوم

كما يواجه ليفربول الإنجليزي نظيره لينكولن سيتي، في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
تُقام مباراة بريستول سيتي وأستون فيلا، في التاسعة مساءً بتوقيت بغداد.
تُقام مباراة لينكولن سيتي وليفربول، في التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت بغداد، على أن تُذاع عبر قناتي beIN SPORTS HD2 ،HD13.
تُقام مباراة مانشستر سيتي وبورنموث، في التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت بغداد، على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports 1 FR.
موعد مباراة السوبر الأوروبي
موعد مباريات دوري أبطال آسيا
تُقام مباراة سباهان أصفهان الإيراني والسد القطري، في السادسة مساءً بتوقيت بغداد، على أن تُذاع عبر قناتي beIN Sports HD 8 و Alkass Six HD.
تُقام مباراة النصر السعودي والعين الإماراتي، في السادسة مساءً بتوقيت بغداد، على أن تُذاع عبر قناتي beIN Sports HD 7 و Alkass Three HD.
تُقام مباراة الدحيل القطري والتعاون السعودي، في التاسعة مساءً بتوقيت بغداد، على أن تُذاع عبر قناتي beIN Sports HD 7 و Alkass Three HD.
تُقام مباراة برسيبوليس الإيراني والشارقة الإماراتي، في التاسعة مساءً بتوقيت بغداد، على أن تُذاع عبر قناتي beIN Sports HD 8 و Alkass Six HD.
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