عمليات بغداد تنفي وجود حظر على حركة الزائرين المتوجهين الى كربلاء

نفت قيادة عمليات بغداد، الخميس، وجود حظر على حركة الزائرين المتوجهين الى كربلاء.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الانباء التي تحدثت عن وجود حظر للتجوال على حركة الزائرين المتوجهين لاداء مراسيم زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام عارية عن الصحة".

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واضافت انها "تعول وبشكل كبير على الجهد الاستخباري وخبرة القطعات الامنية وصبرها ووطنيتها في هكذا مناسبات"، مشيرة الى "عدم قطع اي طريق الى الان وايجاد البدائل في حال تم الاضطرار لقطع احدها".

ودعت القيادة "المواطنين والزائرين واصحاب المواكب الى الالتزام بالتعليمات وارشادات وزارة الصحة وارتداء الكمامات والتباعد واستخدام معدات التعقيم والتطهير من قبل اصحاب المواكب وتوزيع الكمامات على طرق سير الزائرين وعدم الخروج عن المسارات والطرق التي حددتها القيادة حفاظا على امنهم وسلامتهم".