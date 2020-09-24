وزراء التعليم العرب يعتمدون "وثيقة تطوير" لأنظمة عالية الجودة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اعتمد وزراء التعليم العرب وثيقة "تطوير التعليم في العالم العربي"، التي أعدها البرلمان العربي، في اجتماعهم، الذي عقد الأربعاء عن بعد واستضافته وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.



وترأس الاجتماع الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية، بحضور أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزراء التعليم العرب، والدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي.

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وناقش الاجتماع أهم ملامح "وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي" المقدمة من البرلمان العربي.

واختُتم الاجتماع باعتماد "وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي" التي أعدها البرلمان العربي كوثيقة استرشادية لتطوير التعليم في العالم العربي.

وتهدف الوثيقة إلى إقامة أنظمة تعليمية عربية عالية الجودة قادرة على المنافسة العالمية واستيعاب المتغيرات الحديثة في مجال التعليم بجميع مراحله، وتعزيز مكانة البحث العلمي، ومواكبة تطورات مجتمع المعرفة وثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.