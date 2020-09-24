خالد بن محمد بن زايد يزور مستشفى خليفة ويتلقى "لقاح كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

زار الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الخميس، مستشفى خليفة في العاصمة الإماراتية.



وتأتي الزيارة بهدف تفقد إجراءات اليوم الأول من عملية إعطاء لقاح "كوفيد- 19" للكوادر العاملة في القطاعات الحيوية من خط الدفاع الأول في الإمارة، ضمن البرنامج الوطني لاستخدام لقاح "كوفيد-19" في الإمارات.

وتقدّم الشيخ خالد بن محمد بن زايد الصفوف الأولى لتلقي لقاح "كوفيد- 19" دعما للبرنامج الوطني لتطعيم كوادر القطاعات الحيوية.

وأكد الشيخ خالد بن محمد بن زايد اهتمام قيادة الإمارات بجميع العاملين في القطاعات الحيوية من خط الدفاع الأول وحرصها على ضمان وتوفير أقصى درجات السلامة والأمان لهم.

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وكان عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، تلقى الجرعة الأولى من "لقاح كورونا".

وقال العويس "إننا نسعى من خلال تقديم هذا اللقاح لتوفير كافة وسائل الأمان لأبطال خط الدفاع الأول وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم".

وأكد أنه يتوافق بشكل كامل وتام مع اللوائح والقوانين التي تسمح بمراجعة أسرع لإجراءات الترخيص، وذلك عقب ظهور نتائج إيجابية للتجارب السريرية التي أجراها القطاع الصحي في الإمارات.

وأوضح أن اللقاح آمن وفعال وسيسهم في تقليل الخسائر التي تسببت به جائحة "كوفيد-19" والحفاظ على الأرواح.

وأجازت دولة الإمارات الاستخدام الطارئ للقاح "كوفيد-19" لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملا مع مصابي الفيروس من أبطال خط الدفاع الأول، بهدف توفير وسائل الأمان والسلامة كافة وحمايتهم من أية أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.