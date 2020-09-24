مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة تلتقي المندوب الدائم لإسرائيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

استقبلت سعادة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة أمس، سعادة السفير جلعاد إردان المندوب الدائم لدولة إسرائيل لدى الأمم المتحدة، بمقر بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة وذلك في أول لقاء عقب توقيع معاهدة السلام بين البلدين في واشنطن بتاريخ 15 سبتمبر الجاري.



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وقد أكد سفيرا البلدين - خلال الاجتماع - على أهمية التعاون في حشد الجهود لتعزيز السلام في المنطقة، وبحثا كيفية مساهمة العلاقات الدبلوماسية المباشرة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في إتاحة فرص هائلة أمام البلدين والمنطقة بأسرها.

كما استعرض السفيران الأولويات المشتركة على مستوى الأمم المتحدة، بما في ذلك الاستجابة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والتعاون في مجال التكنولوجيا الرقمية، ومكافحة التطرف عبر الإنترنت، وتمكين النساء وأصحاب الهمم، وكذلك في مجال العمل المتعلق بمكافحة التغير المناخي، وحماية البيئة، والطاقة، والتعليم والتبادل الثقافي.