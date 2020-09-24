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الحجرف والأمين العام للأمم المتحدة يبحثان أولويات العمل المشترك

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020

الحجرف والأمين العام للأمم المتحدة يبحثان أولويات العمل المشترك

متابعات_ الخليج 365

بحث الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي أنطونيو غوتيريش الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة القضايا ذات الاهتمام المشترك وأولويات العمل المشترك بين مجلس التعاون وهيئة الأمم المتحدة، في ضوء الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين.

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وأكد الجانبان - خلال الاجتماع الافتراضي الذي عُقد أمس بمناسبة افتتاح الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة - حرصهما على تعزيز تعاونهما في دراسة آثار جائحة على الاقتصاد والتنمية المستدامة.

 

كما استعرضا مستجدات الملف اليمني ، ورحبا ببيان المجموعة الوزارية بشأن اليمن، مؤكدين أهمية استئناف المفاوضات للوصول لحل سياسي للأزمة وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار 2216، كما أكدا ضرورة تعامل المجتمع الدولي مع خزان صافر من خلال ممارسة أقصى درجات الضغط على الحوثيين لتمكين الفريق الفني من معاينة صافر تفاديا لكارثة بيئية و اقتصادية متوقعة.

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