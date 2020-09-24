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الحكومة الفرنسية تعلن إجراءات جديدة لمكافحة كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020

الحكومة الفرنسية تعلن إجراءات جديدة لمكافحة كورونا

متابعات_ الخليج 365

علن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران الأربعاء أنه سيتم تنفيذ إجراءات جديدة وفرض قيود لمواجهة انتشار فيروس كورونا في عدة مناطق في فرنسا، لا سيما في مرسيليا وغوادلوب، حيث ستغلق الحانات والمطاعم بالكامل.

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بسبب الانتشار المقلق لفيروس كورونا، وضعت مدينة إيكس مرسيليا في الجنوب الشرقي وغوادلوب في منطقة البحر الكاريبي في "منطقة التأهب القصوى"، وهو المستوى الذي يسبق حالة الطوارئ، الصحية، وفق الوزير.

 

ووضعت 11 مدينة كبرى أخرى، بما في ذلك باريس، في "منطقة تنبيه معززة"، وهذا يعني بشكل خاص إغلاق الحانات في الساعة العاشرة مساء.

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