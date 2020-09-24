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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تسجل 7 إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس إن البر الرئيسي سجل سبع حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 يوم 23 سبتمبر، انخفاضا من عشر حالات في اليوم السابق.
وقالت اللجنة إن كل حالات الإصابة شملت وافدين من الخارج.
كما سجلت اللجنة 20 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض، مقارنة مع 18 في اليوم السابق، رغم أن الصين لا تعد تلك الحالات ضمن الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19.
وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين حتى الآن 85314 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
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