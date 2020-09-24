شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تعلن عقد جلسات حلف اليمين القانونية الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للمحامين، عن عقد جلسات حلف اليمين للمحامين الجدد بداية من الاثنين القادم الموافق 28 سبتمبر الجارى، حيث يكون جلسة حلف اليمين لنقابات؛ القاهرة الجديدة، حلوان، وشمال وجنوب الجيزة، شمال وجنوب القليوبية، الفيوم، بني سويف، المنيا، شمال وجنوب أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر.

بينما تظل جلسة حلف اليمين لمحامي نقابات شمال وجنوب القاهرة، شرق وغرب الإسكندرية ، مرسى مطروح، كفر الشيخ، طنطا، المحلة الكبرى، المنوفية، دمياط، بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، شمال و جنوب سيناء، شمال و جنوب الدقهلية ، شمال و جنوب الشرقية ، شمال و جنوب البحيرة، يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر الجاري.

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يذكر أن رجائى عطية نقيب المحامين، قد وافق من قبل على إحياء المسابقة الخاصة بالأبحاث القانونية، والتي تقدم لها 94 زميلا في وقت سابق، ودثرت بغير حق، مما أصاب الشباب بالإحباط - على حد قوله- و أنه سوف يعلن عن تلك الأسماء سالفة الذكر.

وكلف نقيب المحامين عضو مجلس النقابة العامة عبد الحفيظ الروبي، باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما سبق ذكره، يشار إلى أن عدد الأبحاث فى الجنائي 35 بحثاً، وفى المدنى 23 بحثاً، وفى الشرعى 20 بحثاً، وفى الفروع الأخرى 19 بحثاً.