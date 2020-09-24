شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ الإخوان فى استغلال الأطفال بدأ من ميدان رابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تتوقف جماعة الإخوان عن استغلال الأطفال فى العمل السياسى بالمخالفة للمواثيق الدولية، وهو الأمر الذى اعتبره خبراء يؤكد على تورط الجماعة فى الإرهاب والعنف.

يذكر أن المجلس القومي للطفولة والأمومة أعرب عن تنديده واستنكاره لاستغلال جماعة الإخوان للأطفال في المسيرات والوقفات الاحتجاجية التي نظمتها فى ميدان رابعة، واعتبر الأمر مسلسلًا مستمرًا من انتهاك حقوق الأطفال واستخدامهم لعرقلة سير (خارطة المستقبل) وتشويه الواقع وخلق صورة سلبية عن العرس الديمقراطي الذي تمر به مصر.

كانت داليا زيادة، مديرة المركز المصرى للدراسات الديمقراطية، أكدت أن جماعة الإخوان الإرهابية تعيش حالة من الهزيمة نتيجة رفض المصريين للاستجابة لدعواتهم الفوضوية، مشيرة إلى أن الجماعة الإرهابية دأبت على استخدام الأطفال في مسيراتهم، مما يعد انتهاكا لحقوق الطفل وآدميتهم ونفسيتهم.

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