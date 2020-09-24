بالصور.. إغلاق 6 منشآت وإعدام نصف طن أغذية فاسدة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بمدن بلبيس وأولاد صقر والحسينية، حملات تفتيش على المنشآت الغذائية والأسواق.

وأسفرت الحملات عن ضبط وإغلاق 6 منشآت غذائية؛ لإدارتها بدون تراخيص من الجهات المختصة، فضلًا عن وجود نقص في الاشتراطات الصحية، منها 3 منشآت في بلبيس، و2 بأولاد صقر، ومنشأة واحدة بالحسينية.

كما جرى ضبط وإعدام 570 كيلو أغذية، عبارة عن صلصة طماطم، وبوظة، وعصائر، وزيت طعام، وبسكوت، وسناكس؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 57 عينة وإرسالها للمعامل المركزية لبيان من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرر عن ذلك 46 محضرًا جُنح صحية.