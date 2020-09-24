تقارير صينية: بكين حظرت دخول باحثين استراليين اثنين لأراضيها

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (د ب ا):

ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية، الخميس، أن بكين حظرت دخول اثنين من الباحثين الاستراليين لأراضيها، وذلك ردا على رفض استراليا منح تأشيرة دخول لاثنين من الباحثين الصينيين مطلع هذا العام.

ونقلت صحيفة "جلوبال تايمز" عن مصادر لم تسمها أنه سوف يتم منع دخول الاستاذ كليف هاملتون والباحث الكسندر جوسكي إلى الصين.

و هاملتون هو استاذ علم الاخلاقيات في جامعة تشارلز ستورت في كانبرا، كما ألف كتابين حول نفوذ الصين في استراليا.

ويعمل جوسكي باحثا في معهد السياسة الاستراتيجية الاسترالي، وهو هيئة بحثية تصدر تقارير حول قمع الصين للأقليات العرقية في منطقة شينجيانج ونفوذها في الدول الأخرى.

ولم يتضح ما إذا كان هاملتون أو جوسكي يعتزمان زيارة الصين.

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وتأتي هذه الخطوة عقب أن رفضت استراليا مطلع هذا العام منح تأشيرات دخول لاثنين من الباحثين الصينيين ، وذلك في إطار تحقيق مع أحد العاملين في البرلمان بشأن حدوث تدخل أجنبي .

وذكرت وسائل إعلام صينية أن السلطات الاسترالية داهمت منازل صحفيين صينيين في يونيو الماضي، وصادرت أجهزة الحاسب الخاصة بهم وأجهزة أخرى في إطار التحقيقات.

وفيما يبدو أنه رد على ذلك، قامت بكين باحتجاز الصحفية الاسترالية تشينج لين التي تعمل لصالح شبكة إعلامية في بكين في أغسطس الماضي للاشتباه في تعريضها أمن الدولة للخطر.

خلال هذا الشهر، قامت السلطات الاسترالية بسرعة إخراج مراسلين استراليين من الصين عقب استجوابهما في قضية تشينج.

وقد تصاعدت حدة التوترات بين بكين وكانبرا خلال الأشهر الماضية بسبب الخلافات التجارية وسعى استراليا لفتح تحقيق دولي بشأن مصدر فيروس كورونا.