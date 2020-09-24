بالصور.. اختيار 8 طلاب من جامعة بنها للمشاركة في مسابقة العباقرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين: انطلقت فعاليات مسابقة عباقرة الكليات بجامعة بنها، اليوم الخميس، لاختيار أفضل الطلاب للمشاركة في برنامج العباقرة، برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة. وأقيمت الفعاليات بكلية هندسة بنها بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة ببنها، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب. وقال الدكتور خالد عيسوي، إن الإدارة العامة لرعاية الشباب نظمت فعاليات المسابقة بمشاركة 135 طالبًا وطالبة من جميع كليات الجامعة. وأضاف عيسوي، أنه جرى اختيار 8 طلاب لتمثيل الجامعة ببرنامج مسابقة العباقرة، وتأكيد مشاركة جامعة بنها ضمن التصفيات الأولية بالبرنامج والتي ستقام يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر القادم لاختيار أفضل 16 جامعة للمشاركة بالبرنامج.

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