إغلاق 4 منشآت صناعية ضارة بالبيئة في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أغلقت مباحث التموين في القليوبية، اليوم الخميس، 4 منشآت صناعية ضارة بالبيئة، خلال حملة مكبرة شنتها في قليوب، وشبين القناطر، وبنها.

جرى خلال الحملة ضبط 4 مخازن ومصنع مواد كيماوية ومنظفات صناعية واسطوانات غاز، وجرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، بشن حملة مكبرة استهدفت الأنشطة الضارة بالبيئة والتي تدار بدون ترخيص من الجهات الرقابية، وجرى ضبط مخزن كيماويات بدون ترخيص في قليوب ملك "ص.ع.ع" 41 عامًا، عثر به على 6 آلاف لتر كلور داخل 4 تنكات، و15 برميل بودرة كلور، زنة البرميل 45 كيلو جرام بإجمالي وزن 675 كيلو.

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كما جرى ضبط "ن.ع.م" 50 عامًا المسئول عن مخزن مستودع غاز تابع للجمعية التعاونية في قليوب لتصرفه في الحصة من اسطوانات الغاز المنزلي والتجاري، دون بيعها لجمهور المستهلكين المستحقين للدعم، وبيعها في السوق السوداء للاستفادة من فارق السعر.

وفي بنها جرى ضبط "ع.ع.ب" 43 عامًا صاحب مصنع بدون ترخيص لانتاج وتعبئة المنظفات الصناعية، المقلدة والمغشوشة وغير المطابقة للمواصفات، وجرى ضبط 1200 لتر "فلاش"، و2160 لتر "بيرلوكس"، و840 لتر "كلوركس"، و306 لتر سائل تنظيف أطباق وماكينة طباعة.

كما تمكنت الحملة من ضبط مخزن في شبين القناطر بدون ترخيص ملك "ا.ع.ب" 40 سنة، لتخزين أسطوانات غاز كبيرة الحجم، وكذا ضبط 83 أسطوانة صغيرة الحجم للاستخدام المنزلي، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.