تحسبًا لارتفاع مياه النيل.. القليوبية تشدد على سكان أراضي طرح النهر نقل متعلقاتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أجرت لجنة من رئاسة مدينة القناطر الخيرية، جولة مرورية للتنبيه على المواطنين منتفعي أراضي طرح النهر، بنقل متعلقاتهم من الحظائر، والمخازن، وكذا تشوينات المحاصيل الزراعية الواقعة على أراضي طرح النهر، تحسبًا لارتفاع منسوب المياه مع بدء موسم الفيضان للعام الحالي حرصًا على الأرواح والممتلكات.

وفي مدينة بنها، أهاب المهندس علي عبدالستار رئيس المدينة بالمواطنين قاطني الجزر وأراضي طرح النهر، اتخاذ ما يلزم من نقل أي متعلقات وأغراض من المنازل والحظائر والمخازن الواقعة في هذه الأماكن تحسبًا لارتفاع منسوب المياه.