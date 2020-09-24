تقرير..ميليشيات إيران تسيطر على معابر العراق وتشكل شبكة تهريب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - منذ 5 دقائق

قال موقع أمريكي أن إيران ومليشياتها المسلحة أبرزها “الحشد الشعبي”، تسيّطر على المعابر الحدودية في إقليم كردستان في شمال العراق، مشكلة خط تهريب غير شرعي لبضائع مختلفة، ما يحرم البلاد من الرسوم الجمركية.

وذكر موقع “المونيتور” الأميركي، أنّ “لدى كردستان ثلاثة معابر حدودية مع إيران: حاج عمران في محافظة أربيل، وبارفيزخان في منطقة إدارة كرميان ، وبشماخ في محافظة السليمانية”، كاشفة أنّ “هناك سيطرة شبه كاملة على معبر بارفيزخان في أقصى جنوب شرق الإقليم”.

وأفاد عن وجود شبكات احتيال وتهريب بضائع ضخمة بقيمة “مئات الملايين من الدنانير” (العملة الوطنية للإقليم)، في الوقت الذي اكتفت فيه وزارة مالية كردستان الإعلان عن اكتشاف شبكة تهريب واسعة عند معبر حدودي مع إيران، دون أن تحدد المعبر.

الميليشيات تسيطر على المنطقة

بدوره، شدد ضابط أمني من المنطقة، في حديث لموقع “المونيتور”، على أنّ “هناك الكثير من الفصائل والميليشيات المسيطرة، إذ أنّ الحشد الشعبي يتحكم في كافة أقسام تلك المنطقة”.

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وكشف الضابط الأمني أنّ “أحد التكتيكات التي تستخدمها إيران هي قدوم زوار للمناطق المقدسة في النجف وكربلاء”.

قيمة الصادرات مرتفعة

وأشار الموقع إلى أنّ الحدود هي المكان الذي تمر فيه أكبر كمية من البضائع إلى العراق من إيران، والتي صدرت نحو 1.34 طن من السلع بقيمة 562 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني (20 مارس – 21 يوليو) ، مسجلة ارتفاعاً هائلا بنسبة 78 بالمائة في الحمولة و 33 بالمائة من حيث القيمة.

كما شكّل معبر بارفيزخان الحدودي، عام 2017، أكثر من 54 بالمائة من الصادرات الإيرانية، وأدى إغلاقه لمدة ثلاثة أشهر، لإجراء استفتاء على استقلال كردستان العراق عن بقية العراق حينها، إلى فقدان 3000 وظيفة في المنطقة على الجانب الإيراني من الحدود ، بحسب إحدى وسائل الإعلام الإيرانية.

وفي سياق متصل، زار رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في يوليو الماضي، معبر مندلي الحدودي بين العراق وإيران في محافظة ديالى، لبدء حملة ضد الفساد في النقاط الجمركية في البلاد.

وقال، في زيارته، إنّ الحكومة ستلاحق “الأشباح” التي تعبر الحدود دون دفع الرسوم الجمركية.