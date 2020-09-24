كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الهند تسجل أكثر من 86 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الخميس، تسجيل أكثر من 86 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأكثر من 1100 حالة وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت وزارة الصحة الهندية، 1129 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 91149 وفاة.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الهندية، بلغت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19، 86,508 إصابة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 5,732,519 منذ ظهور الوباء في البلاد أواخر يناير الماضي.

وقالت السلطات الهندية، إنها تجاوزت 80 في المئة بنسبة التعافي، لتكون بذلك الأعلى على مستوى العالم.

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وفقًا لموقع قناة سكاي نيوز عربية، تعقد الحكومة الهندية اجتماعا طارئ مع رؤساء الولايات والأقاليم لتدارس الوضع الصحي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الوباء.

وتحتل الهند، التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة تقريبا، المرتبة الثانية عالميا في عدد الإصابات بـفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، كما تحتل المركز الثالث عالميا من حيث عدد الوفيات بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل.

وتعد العاصمة الهندية نيودلهي ومدن بوني ومومباي وتشيناي أكثر المدن تضررا في البلاد.