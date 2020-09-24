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بريطانيا تسجل أعلى نسبة إصابات بكورونا منذ مايو

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل أعلى نسبة إصابات بكورونا منذ مايو والان مع التفاصيل

الخميس 24 سبتمبر 2020

سجلت بريطانيا 6178 اصابة جديدة بفيروس ، في الـ24 ساعة الماضية وهي أعلى نسبة إصابات منذ الأول من مايو الماضي.

 

وكانت الحكومة البريطانية قد توقعت تسجيل 49 ألف إصابة يوميا بفيروس كورونا في أكتوبر المقبل، في حال استمر الوباء في مستوياته التصاعدية الحالية.

 

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وقال موقع "سكاي نيوز" البريطاني إن كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية حذر المسؤولين من أن البلاد قد تسجل قريبا أعدادا ضخمة من المصابين بكورونا ما لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة لخفض معدل الإصابات الحالي.

 

وقال باتريك فالانس في إفادة صحفية في داونينغ ستريت إن عدد حالات "كوفيد-19" الجديدة سيتضاعف كل 7 أيام تقريبا.

 

وكانت السلطات البريطانية قد أعادت في الأيام القليلة الماضية فرض قيود على نحو 13 مليونا ونصف المليون من سكان عدد من المقاطعات التي شهدت ارتفاعا كبيرا في عدد المصابين بكورونا.

 

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