مصر تسجل 121 إصابة جديدة بكورونا و16 وفاة

الخميس 24 سبتمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس الأربعاء تسجيل 121 إصابة جديدة و16 حالة وفاة بفيروس كورونا.



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وأفادت الوزارة في بيانها اليومي بأن إجمالي عدد المصابين يرتفع بذلك إلى 102375 حالة والوفيات إلى 5822 وفاة.

كما بلغ عدد حالات الشفاء والخروج من المستشفيات حتى مساء أمس الأربعاء 91843 حالة، حسب البيان.