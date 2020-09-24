وزيرا الخارجية والاقتصاد الألمانيان في "الحجر" بسبب كورونا

الخميس 24 سبتمبر 2020

أصبح وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير ثاني وزير في بلاده يدخل الحجر الصحي أمس الأربعاء، بعدما قال إنه سيلزم بيته بعد مخالطته مساعدا لوزير آخر بالاتحاد الأوروبي تأكدت إصابته بفيروس كورونا.



وأمس كذلك، اضطر وزير الخارجية هايكو ماس لإلغاء زيارة للأردن والدخول في الحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابة أحد حراسه الشخصيين بفيروس كورونا.

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ورغم أن الفحوص، التي أجريت للوزيرين حتى الآن جاءت نتائجها سلبية، فإن التطورات تسلط الضوء على إمكانية دخول الأنشطة الحكومية والدبلوماسية في حالة فوضى مع تأهب أوروبا لموجة ثانية محتملة من الجائحة.

وقال ألتماير، الذي استضاف في برلين يوم الاثنين اجتماعا لوزراء الاقتصاد بدول الاتحاد الأوروبي، على تويتر إنه سيخضع للحجر الصحي كإجراء احترازي بعد تأكد إصابة مساعد أحد نظرائه في الاتحاد بالفيروس.

جاء الإعلان عن خضوع الوزيرين للحجر الصحي بعد يوم من تأجيل اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي بسبب خضوع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل للحجر الصحي أيضا.