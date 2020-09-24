الصين تسجل 7 إصابات جديدة بكورونا

الخميس 24 سبتمبر 2020

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس إن البر الرئيسي سجل سبع حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 يوم 23 سبتمبر، انخفاضا من عشر حالات في اليوم السابق.



وقالت اللجنة إن كل حالات الإصابة شملت وافدين من الخارج.

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كما سجلت اللجنة 20 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض، مقارنة مع 18 في اليوم السابق، رغم أن الصين لا تعد تلك الحالات ضمن الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين حتى الآن 85314 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.