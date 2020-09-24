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شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الإماراتي توزع مواد إغاثية بحضرموت والان مع التفاصيل
الخميس 24 سبتمبر 2020
تواصل "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" أعمالها الإغاثية والإنسانية في محافظة حضرموت في إطار جهودها الحثيثة لرفع المعاناة وتطبيع حياة الأسر، حيث سيرت قافلة مساعدات إغاثية تضمنت توزيع 21 طنا و 400 كيلو جرام استفاد منها، 2500 فرد من الأسر الفقيرة والمحتاجة في مديرية تريم.
يأتي توزيع هذه المساعدات الإنسانية على سكان مديرية تريم، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية الذي تنفذه الهيئة في إطار الدعم الإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة، للتخفيف من معاناة الأهالي، ومواصلة لجهودها الخيرية والإنسانية، لمساعدة السكان على مواصلة حياتهم وتعزيز أمنهم واستقراره.
وتقدم المستشار القانوني خالد هويديمدير عام مديرية تريم بجزيل الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وفريق " الهلال الأحمر " المتواجد على الأرض والذي يبذل جهودا كبيرة للوصول إلى الفئات المحتاجة وحرصه على تخفيف وطأة معاناة المواطنين في محافظة حضرموت نتيجة الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد.
وأشاد هويدي بالتجاوب السريع للنداءات الإنسانية التي تلقتها هيئة الهلال الأحمر من الأسر المتضررة بمديرية تريم عبر تسيير هذه القوافل الإغاثية التي ستخفف من معاناة الأهالي وتحسن حياتهم المعيشية عبر توفير مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية لهم.
وعبرت الأسر المستفيدة عن فرحتها بوصول هذه الإغاثة والتي ستخفف من معاناتهم، مرددين عبارات الشكر والتقدير لدولة الإمارات على ما تقدمه من مساعدات إنسانية ضرورية ترفع عن كاهلهم أعباء الحياة المعيشية اليومية الصعبة.
يذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام 2020م بلغت 32410 سلال غذائية تزن 2504 أطنان و 728 كيلوجراما استفاد منها 162 ألفا و 50 فردا من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.
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