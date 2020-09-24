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شكرا لقرائتكم خبر عن مأرب.. قوات الجيش تحرر مواقع استراتيجية في جبهة صرواح باليمن والان مع التفاصيل
الخميس 24 سبتمبر 2020
حررت قوات الجيش الوطني اليمني بإسناد المقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، مواقع عسكرية استراتيجية، في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.
وأكد قائد اللواء 312 العميد الركن عبده الحبيشي في تصريح لموقع الجيش، أن أبطال الجيش والمقاومة تمكنوا، اليوم، من استعادة وتحرير مرتفعات "الشائف والمهتدي" الاستراتيجيتين، بعد معارك عنيفة، ضد مليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران.
وأشار إلى أن مليشيا الحوثي الإمامية منيت بخسائر كبيرة وفادحة، في المعدات والأرواح، سواء بنيران مدفعية أبطال الجيش أو بضربات طيران تحالف دعم الشرعية.
وأوضح قائد اللواء 312، إلى أن العشرات من عناصر المليشيا الحوثية الانقلابية سقطوا بين أسير وقتيل وجريح، بالإضافة إلى استعادة مدرعة عسكرية، وأطقم قتالية من أيدي مليشيا الانقلاب.
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