شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 125 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس أنه تم تسجيل 125 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إن من بين الحالات الجديدة 110 حالات عدوى محلية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 23 ألفا و 341 حالة.

وكانت حالات الاصابة بالفيروس قد ارتفعت لأكثر من شهر منذ 14 أغسطس الماضي بسبب حالات الاصابة المتعقلة بكنيسة في سول والمظاهرات المناهضة للحكومة، قبل أن تتراجع لأقل من 100 حالة.