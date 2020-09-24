اليوم.. كويكب يمر قرب الأرض

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، أن كويكبا صغيرا سيمر من جانب كوكب الأرض اليوم الخميس، على بعد نحو 22 ألف كيلومتر من سطح الأرض.
وبحسب بيان لـ"ناسا" فإن الكويكب سيكون أقرب للأرض من مدار الأقمار الصناعية والتي تبعد نحو 36 ألف كيلومتر عن سطح الأرض.
وأشارت الوكالة إلى أن "حجم الكويكب الذي يطلق عليه اسم (2020 ( SW يبلغ حجم الحافلة المدرسية الصغيرة حيث يتراوح عرضه من 5 إلى 10 أمتار تقريبًا.
وسيقترب الكويكب من الأرض عند الساعة 4:12 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، ويستمر الكويكب في رحلته حول الشمس، ولن يعود إلى المنطقة المجاورة للأرض حتى عام 2041، حيث سيحلق على مسافة أبعد بكثير.
وكان قد تم اكتشاف الكويكب (2020SW ) في 18 ايلول، وتم تأكيد الملاحظات المتابعة لمساره المداري بدقة عالية حيث تم استبعاد اصطدامه بالأرض.
وقالت وكالة الفضاء إنه "على الرغم من أن الكويكب ليس على مسار اصطدام مع الأرض، إلا أنه لو كان كذلك، فمن شبه المؤكد أن الصخور الفضائية ستتفكك في الغلاف الجوي، لتصبح نيزكًا ساطعًا يُعرف باسم الكرة النارية".
وعلى الرغم من أن مرور الكوكب الصغير لن يكون مرئيًا بالعين المجردة، لكن سيتمكن الأشخاص الذين لديهم تلسكوبات بقياس 12 بوصة من رؤيته.
يذكر أنه في 20 اب، قام كويكب بالعبور في أقرب رحلة جوية إلى سطح الأرض سجلت على الإطلاق لكويكب، وآنذاك، اعترفت ناسا بأنها لم ترصد الكويكب إلا بعد مروره.
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