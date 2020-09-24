صحافيتان عربيتان تتصدران قائمة TIME لـ'أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 2020 '

أصدرت مجلة "تايم" الأميركية قائمتها السنوية لـ"أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم" لعام 2020، وفي سابقة من نوعها ضمّت اللائحة أسماء أطباء وممرضين وعلماء محدودي الشهرة تكريماً لدورهم في مواجهة وباء فيروس كورونا الذي طبع العام.
وكالعادة تضمنت قائمة TIME أسماء رجال وسيدات أعمال ومؤثرين في مجال المال والترفيه، إضافة إلى شخصيات عملت في المجال الإنساني.
انما اللافت فكان تألق صحافيتين عربيتين ضمن قائمة "الرموز" هما السورية وعد الخطيب التي عملت على نقل الحرب السورية بكل جرأة، والمصرية لينا عطاالله التي اشتهرت بمقاومتها النظام الذي حارب الصحافيين.
وعربياً أيضاً اختارت مجلة "تايم" المصور الفوتوغرافي السوري الشهير باسم "سيزار" (قيصر)، والسفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة، ضمن قائمتها لأكثر 100 شخصية مؤثرة على مستوى العالم.
انما اللافت فكان تألق صحافيتين عربيتين ضمن قائمة "الرموز" هما السورية وعد الخطيب التي عملت على نقل الحرب السورية بكل جرأة، والمصرية لينا عطاالله التي اشتهرت بمقاومتها النظام الذي حارب الصحافيين.
وعربياً أيضاً اختارت مجلة "تايم" المصور الفوتوغرافي السوري الشهير باسم "سيزار" (قيصر)، والسفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة، ضمن قائمتها لأكثر 100 شخصية مؤثرة على مستوى العالم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.