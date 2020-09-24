صحافيتان عربيتان تتصدران قائمة TIME لـ'أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 2020 '

وكالعادة تضمنت قائمة TIME أسماء رجال وسيدات أعمال ومؤثرين في مجال المال والترفيه، إضافة إلى شخصيات عملت في المجال الإنساني.

انما اللافت فكان تألق صحافيتين عربيتين ضمن قائمة "الرموز" هما السورية وعد الخطيب التي عملت على نقل الحرب السورية بكل جرأة، والمصرية لينا عطاالله التي اشتهرت بمقاومتها النظام الذي حارب الصحافيين.



وعربياً أيضاً اختارت مجلة "تايم" المصور الفوتوغرافي السوري الشهير باسم "سيزار" (قيصر)، والسفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة، ضمن قائمتها لأكثر 100 شخصية مؤثرة على مستوى العالم.