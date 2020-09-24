تنشر وكالة الخليج 365، نص قرار اللجنة العليا للصحة والسىلامة الوطنية حول الغاء قرار فرض حظر التجوال من الساعة العاشرة مساء ولغاية الساعة الخامسة صباحا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. نص قرار اللجنة العليا بشأن الغاء حظر التجوال الليلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.