العراق يلغي تصريح الرحلات الخاصة بالخطوط الجوية الباكستانية

وذكرت وكالة "داون" الباكستانية نقلاً عن المتحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية إن "الجدول الزمني لعملية الطيران الخاصة من كراتشي ولاهور وإسلام أباد إلى النجف وبغداد قد تم الغاؤه بسبب انتشار Covid-19".وقال إن "الخطوط الجوية الباكستانية خططت لتشغيل الرحلات من 27 ايلول إلى 5 تشرين الاول"، مضيفًا أنه "تم تقديم أسعار مخفضة خاصة للحجاج الراغبين".

وتابع أن "القرار اتخذته الحكومة العراقية لوقف اندفاع الناس في النجف وكربلاء والحفاظ على مسافة اجتماعية"، مبيناً أن "جميع الركاب الذين أجروا حجزاً سيتمكنون من استرداد الأموال دون خصم".