العراق يلغي تصريح الرحلات الخاصة بالخطوط الجوية الباكستانية

ألغت حكومة العراق الإذن الممنوح للخطوط الجوية الباكستانية الدولية (PIA) لتسيير رحلات خاصة إلى النجف وبغداد للأشخاص الذين يعتزمون الزيارة في ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).
وذكرت وكالة "داون" الباكستانية نقلاً عن المتحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية إن "الجدول الزمني لعملية الطيران الخاصة من كراتشي ولاهور وإسلام أباد إلى النجف وبغداد قد تم الغاؤه بسبب انتشار Covid-19".
وقال إن "الخطوط الجوية الباكستانية خططت لتشغيل الرحلات من 27 ايلول إلى 5 تشرين الاول"، مضيفًا أنه "تم تقديم أسعار مخفضة خاصة للحجاج الراغبين".
وقال إن "الخطوط الجوية الباكستانية خططت لتشغيل الرحلات من 27 ايلول إلى 5 تشرين الاول"، مضيفًا أنه "تم تقديم أسعار مخفضة خاصة للحجاج الراغبين".
وتابع أن "القرار اتخذته الحكومة العراقية لوقف اندفاع الناس في النجف وكربلاء والحفاظ على مسافة اجتماعية"، مبيناً أن "جميع الركاب الذين أجروا حجزاً سيتمكنون من استرداد الأموال دون خصم".
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