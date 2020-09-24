اعلنت امانة بغداد، الخميس، عن اعادة فتح شارع في العاصمة مغلق منذ 2005. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكات بلدية المنصور باشرت برفع الكتل الكونكريتية وفتح شارع الدفاع المدني ضمن حي العربي المحلة 615 غرب العاصمة بغداد والذي يربط الزقاق 37 بالزقاق 39". واضافت ان "ملاكات الدائرة البلدية باشرت بحملة لتنظيف وتأهيل الشارع سيما وانه مغلق منذ 15 سنة وبالتنسيق مع القوات الامنية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعادة فتح شارع في بغداد مغلق منذ 2005 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.