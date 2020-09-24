البعيجي يدعو الصحة لتوفير المستلزمات الطبية لبوابة عبور جميع زوار المحافظات الى كربلاء

دعا النائب منصور البعيجي، الخميس، وزارة الصحة الى توفير المستلزمات الطبية محافظة بابل، مشيرا الى ان المحافظة تعتبر بوابة عبور جميع زوار المحافظات الى كربلاء.

وقال البعيجي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "محافظتي بابل وكربلاء سيشهدان اعداد مليونية من الزوار الامر الذي يحتم على وزارة الصحة والحكومة اهتمام كبير جدا وعلى اعلى المستويات من اجل نجاح الزيارة والحفاظ على اهالي المحافظتين خصوصا واننا نشهد انتشار جائحة كورونا في البلد لذلك يجب توفير كافة احتياجات المحافظتين بابل وكربلاء".

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وتابع ان "اغلب زوار الاربعينية ومن عدة محافظات سيمرون من خلال محافظة بابل على اعتبار ان المحافظة هي البوابة التي سيسيرمن خلالها الزوار الى محافظة كربلاء المقدسة لتأدية مراسيم الزيارة الاربعينية لذلك يجب ان تكون هنالك رعاية خاصة من قبل الجهات المختصة".

واكد ان "محافظة بابل تعاني ازمة كبيرة خصوصا فيما يتعلق بالواقع الصحي للمحافظة من نقص كبير بالمستشفيات والمواد الطبية لذلك لزام على وزارة الصحة ان تقوم بتوفير احتياجات المحافظة خلال فترة الزيارة للحفاظ على اهالي المحافظة والاخذ بعين الاعتبار الواقع الصحي المرير الذي تعاني منه محافظة بابل خصوصا وان المحافظة تعاني الكثير"، مشددا على ضرورة "تقديم كل ماتحتاجة بابل من اجل تقديم كافة الخدمات الى زائري اربعينية الامام الحسين عليه السلام".