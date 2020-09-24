الرافدين يصدر توجيها بشأن قروض الـ50 مليون دينار

اصدر مصرف الرافدين، الخميس، توجيها بشأن قروض الـ50 مليون دينار.
وقال المصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "وجه فروعه في بغداد والمحافظات بتسهيل وتبسيط اجراءات الحصول على قروض البناء والترميم المقدمة للموظفين والمواطنين".
واضاف ان "قروض البناء في قطعة ارض للموظفين والمواطنين تصل الى ٥٠ مليون دينار، كذلك فان قروض الترميم وتاهيل الدور السكنية للموظفين تبلغ ٥٠ مليون في حين يتم منح المواطن ٣٠ مليون دينار".
ودعا المصرف "المواطنين والموظفين الى مراجعة فروع المصرف للاستفادة من هذه الخدمة".
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