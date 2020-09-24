روحاني: واشنطن تكرر حسابات صدام حسين الخاطئة

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن الولايات المتحدة كررت "الحسابات الخاطئة" لرئيس النظام السابق صدام حسين، في شنها حربا اقتصادية على إيران.

وقال روحاني، خلال اجتماع للحكومة، إن "نظام صدام حسين فرض حربا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدعم دولي وإقليمي هائل لإسقاطها".

وأضاف روحاني أن "الحسابات الخاطئة لصدام في حربه العدوانية على الجمهورية الإسلامية أوقعته في معضلات ومشاكل أدت بالتالي إلى القضاء عليه".

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وتابع: "هذا الحادث يتكرر اليوم بالضبط، فقبل عامين ونصف شرعت أمريكا بحرب اقتصادية ضدنا على أساس أوهام وحسابات خاطئة وفقا لتصريحاتهم هم أنفسهم وليس بناء على تحليلاتنا"، مشيرا الى ان "هدفهم كان غلق جميع السبل الاقتصادية أمام إيران، ولا بد من أن أصرح هنا بأننا نواجه الحظر الاقتصادي منذ العام 1980، إلا أن الحرب الاقتصادية بدأت ضدنا منذ عامين ونصف، إذ أن أمريكا دخلت الحرب ضد إيران بكل إمكانياتها من حيث الدولار والعلاقات المصرفية والاقتصادية والشركات متعددة الجنسية".

وتابع ان "صدام حسين قال أمام صحفيين في بداية الحرب إنه سيصرح الأسبوع القادم في الأهواز"، لافتا الى ان "الامريكيين كانوا يعيشون في مثل هذه الأوهام كذلك إذ أنهم حينما بدأوا هذه الحرب ضدنا في العام 2018 قالوا سندخل طهران بعد عدة أشهر وإن الجمهورية الإسلامية لن ترى الاحتفال بالذكرى الأربعين لانتصار ثورتها".