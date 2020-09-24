شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تسجل 121 إصابة جديدة بكورونا و16 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس الأربعاء تسجيل 121 إصابة جديدة و16 حالة وفاة بفيروس كورونا.

Advertisements

وأفادت الوزارة في بيانها اليومي بأن إجمالي عدد المصابين يرتفع بذلك إلى 102375 حالة والوفيات إلى 5822 وفاة.

كما بلغ عدد حالات الشفاء والخروج من المستشفيات حتى مساء أمس الأربعاء 91843 حالة، حسب البيان.