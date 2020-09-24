شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليونان تؤكد قرار فرض عقوبات أوروبية على تركيا محسوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس أمس أن قرار الاتحاد الأوروبى بشأن فرض عقوبات على تركيا أمر مفروغ منه، متسائلا عن سبل تفعيلها حال عدم امتثال تركيا، ووصف المتحدث باسم الحكومة اليونانية - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم "- استئناف المفاوضات اليونانية/ التركية بأنها خطوة إيجابية، ولم يستبعد إمكانية عقد لقاء بين الجانبين قبل الأول والثاني من أكتوبر، وهو موعد القمة الأوروبية التي كان قد تم تأجيلها، قائلا أن كل شيء مطروح على طاولة المفاوضات، وأن اليونان تقوم بالتنسيق الكامل مع قبرص ورئيسها نيكوس أناستاسياديس.



وذكر بيتساس - في إشارة إلى الخطة الجديدة لمعالجة قضية الهجرة التي ستقدمها المفوضية الأوروبية اليوم - أن أثينا لديها معلومات جيدة بشان هذه الخطة، وستكون خطوة أولى في الاتجاه الصحيح

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