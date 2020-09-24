الحكومة الإسرائيلية تعلن الإغلاق الشامل بسبب كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 08:12 صباحاً - منذ 39 دقيقة

آخر تحديث: 24 - سبتمبر - 2020 8:34 صباحًا

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء، عن فرض الإغلاق الشامل في البلاد اعتبارا من الجمعة في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد ، خاصة بعد تسجيل إصابات مرتفعة بالفيروس .

وقرر المجلس الوزاري المصغر المعني بمكافحة فيروس كورونا المستجد لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تشديد القيود العامة وفرض حالة إغلاق شامل اعتبارا من الجمعة المقبل ولمدة أسبوعين.

Advertisements

وتشمل القيود الجديدة تقليص عدد الأشخاص الذين يمكنهم المشاركة في المظاهرات والتجمعات، وإغلاق كل المنشآت الصناعية والمتاجر غير الأساسية والحد من حركة وسائل النقل، وتعليق الرحلات المنفذة من مطار بن غوريون في تل أبيب.

ويأتي اتخاذ هذا القرار بعد أن سجلت إسرائيل، الأربعاء، عددا غير مسبوق للإصابات الجديدة بفيروس كورونا لامس مستوى 7000 حالة.

يذكر أن الموجة الأولى كانت إسرائيل تسجل ما يقترب من 1000 إصابة كحد أقصى ومئات قليلة من الوفيات والحالات الحرجة كل أسبوع.

أما الآن فباتت تشهد ما يقارب 5000 إصابة وعشرات الوفيات يوميا وآخرين يدخلون بأعداد متضاعفة غرف العناية المكثفة، كما أن المؤسسات والشركات والمقاولات ما تزال تعاني من التبعات الاقتصادية للموجة الأولى.