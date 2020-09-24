الإمارات .. تخفيض سعر فحص «كورونا» 50% خلال أسبوعين

الخميس 24 سبتمبر 2020

كشفت منشآت طبية في أبوظبي عن تخفيض سعر مسحة الأنف للكشف عن فيروس كورونا إلى أكثر من 50% خلال أسبوعين، حيث بلغت رسوم إجراء الفحص 180 درهماً، بعد أن كان السعر الأساسي 370 درهماً، وانخفض إلى 250 درهماً قبل أسبوعين، مؤكدين أن السعر الجديد بات ساري المفعول في جميع المستشفيات والمراكز الطبية التي تقدم الفحص، وفق «الإمارات اليوم» قالت بأنه تم تقديم منشآت طبية خصماً إضافياً على السعر الجديد، لفئات محددة من الجمهور، في مقدمتها العمالة المنزلية، لتشجيع الأسر على فحصهم باستمرار.



وتفصيلاً، أكدت مستشفيات خاصة أنه تم تخفيض رسوم الفحص إلى 180 درهماً بالنسبة للحالات التي تزور مرافق الرعاية الصحية من دون أعراض أو مؤشرات طبية لإجراء الاختبار، وذلك بناءً على توجيهات الجهات ذات الاختصاص، مشيرة إلى استمرار تقديم الفحص مجاناً للمستفيدين ضمن تغطية التأمين الصحي المحددة للمرضى المشتبه في إصابتهم بالفيروس، والذين يعانون أعراضاً تنفسية حادة، سواء كانت بسيطة أو شديدة، بناءً على التقييم الطبي، والتعرض لحالة مصابة بالفيروس في آخر 14 يوماً، إضافة على حالات الاتصال الوثيق مع حالة مؤكدة أو محتملة لعدوى «كوفيد- 19».

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وعزا أطباء في مستشفيات خاصة: محمد سيف، أيمن سعد، ومنار حماد، وثريا أحمد، الاستمرار في تخفيض سعر الفحص إلى حرص الجهات الصحية في الدولة على تقليل الكلفة المالية على الجمهور، خصوصاً بعد زيادة عدد الإجراءات التي تتطلب فحص «كوفيد- 19»، للكشف المبكر عن فيروس كورونا، ومنع انتشار العدوى.

وأشاروا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة الفحوص لشرائح جديدة في المجتمع، خصوصاً مع عودة الأعمال التجارية والجامعات والمدارس، ما ألزم كثيرين بإجراء الفحص بشكل دوري، للاطمئنان على سلامتهم وسلامة المحيطين بهم، إضافة إلى إجراءات الدخول والخروج على مستوى إمارة أبوظبي، والتي تطلب إجراء فحص مسحة الأنف PCR، في حال البقاء في اليوم السادس من دخول الإمارة، والإجراءات المطبقة على المسافرين القادمين إلى أبوظبي، وإلزامهم بفحص مسحة الأنف PCR في اليوم 12 من دخولهم الإمارة