شهرين اضافيين.. إعفاء أميركي جديد لبغداد لاستيراد الطاقة من طهران

أعلن مسؤول عراقي، أنّ الولايات المتّحدة مدّدت لشهرين إضافيين الإعفاء الممنوح للعراق من العقوبات المفروضة على إيران في مجال الطاقة، مما سيتيح لبغداد الاستمرار في استيراد الغاز والكهرباء من إيران.

وعلى الرّغم من أنّ العراق بلد نفطي إلا أنّه يعتمد بشدّة على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء وذلك بسبب بنيته التحتية المتقادمة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي طاقي لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.

ومنذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوباتها على إيران في نهاية 2018، استمرت الإدارة الأميركية بمنح العراق الإعفاء تلو الآخر ريثما يعثر على مورّدين آخرين.

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وعندما تولّت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي السلطة في ايار، منحت الولايات المتحدة، بغداد تمديداً للإعفاء لمدّة أربعة أشهر دفعة واحدة.

واعتبرت تلك الخطوة يومها بمثابة دعم أميركي قوي لحكومة يُنظر إليها على أنّها موالية للولايات المتحدة أكثر من سابقتها.

وتضرّر العراق بشدّة من انخفاض أسعار النفط، وفاقم الضرر وباء كوفيد-19 الذي بلغ عدد المصابين به في هذا البلد أكثر من 330,000 مصاب توفي منهم أكثر من 8700 شخص، بحسب الأرقام الرسمية.