نقابة المعلمين: قرار بدء العام الدراسي صعب جدا

وقال نقيب المعلمين عباس السوداني في تصريح لوسائل اعلامية حكومية، ان "قرار البدء بالعام الدراسي صعب جدا في ظل جائحة كورونا ولا بد من دراسة الوضع جيداً قبل إصدار قرار حاسم من وزارة التربية ولجنة التربية النيابية وخلية الازمة"، مبيناً أن "القرار ينبغي أن يأخذ بنظر الاعتبار اعداد الطلبة لجميع المراحل ووجود نسبة كبيرة من المدارس ذات الدوام الثنائي وحتى الثلاثي".

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واقترح السوداني أن "يكون دوام طلبة الصف الاول والثاني والثالث الابتدائي مع الصفوف المنتهية في المدرسة، بينما يطبق على بقية المراحل نظام الدراسة عن بعد"، محذرا ان "دولا عديدة كبريطانيا اعلنت بدء الدوام وتصاعدت فيها أعداد المصابين ولا نريد ان يتكرر الأمر لدينا".