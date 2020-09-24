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الإمارات للشحن الجوي توقع مذكرة تفاهم مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020

الإمارات للشحن الجوي توقع مذكرة تفاهم مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية

متابعات_ الخليج 365

وقّعت الإمارات للشحن الجوي والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، أكبر مقر لوجستي إنساني عالمي، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الخدمات اللوجستية الإنسانية وحلول الإغاثة في الأزمات.

 

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وسوف يعمل الجانبان معاً، بموجب مذكرة التفاهم، على تطوير حلول لوجستية مبتكرة لعمليات الإغاثة الفعالة في الأزمات وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في هذا المجال. كما ستعتمد المدينة العالمية للخدمات الإنسانية أيضاً الإمارات للشحن الجوي كخيار أول لنقل مواد الإغاثة العاجلة إلى الوجهات المتضررة.

 

وقال نائب رئس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات نبيل سلطان: "لدينا التزام قوي نحو مسؤوليتنا الاجتماعية، وقد قمنا على مر السنين بتشغيل رحلات لنقل مواد إغاثية لصالح المدينة العالمية للخدمات الإنسانية خلال أزمات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الانفجار الهائل الذي ضرب بيروت مؤخراً، ويسعدنا اليوم تعزيز شراكتنا وتطوير منصة من شأنها تمكين استجابة منسقة وسريعة لنقل المساعدات، وتسهيل تطوير حلول قوية ومبتكرة للاستجابة في الحالات الطارئة. ونحن نتطلع، من خلال أسطولنا وشبكتنا العالمية ومركزنا في دبي، إلى دعم المدينة العالمية للخدمات الإنسانية باعتبارنا ناقلتهم المفضلة لتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة في جميع أنحاء العالم".

 

من جانبه، أعرب المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية جوسيبي سابا عن تقديره للدعم الذي قدمته الإمارات للشحن الجوي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، وقال: "أشكر بشكل خاص إدارة طيران الإمارات على المبادرة التي أطلقتها بعد انفجار بيروت مباشرة لدعم اللبنانيين وتسهيل عمليات النقل الجوي للمساعدات الإنسانية بأسعار مناسبة، ويشرفني أن أوقع مذكرة التفاهم هذه، التي تعد منطلقاً لمزيد من التوسع والتعاون في مزيد من المبادرات التي بدأت بمبادرة لبنان

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