شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا المكسيك ... 700 ألف حالة مؤكدة والوفيات 75 ألف والان نبدء بالتفاصيل
أفادت بيانات محدثة من وزارة الصحة المكسيكية بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بلغ 710049 يوم الأربعاء، بالإضافة إلى 74949 حالة وفاة.
وسجلت السلطات 4786 إصابة جديدة بالمرض و601 وفاة يوم الأربعاء، لكن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير على الأرجح بسبب قلة الفحوص.
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