في تغريدة على نوقع تويتر قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، «في ذكرى اليوم الوطني نفتخر بوطنٍ عظيم، ومواطنين أوفياء».
وأضاف الملك سلمان «نحمد الله على ما منّ به علينا من أمنٍ واستقرارٍ ولُحمة وطنية، كان لكم ولآبائكم من قبلكم دور كبير في ترسيخها، متطلعين لمستقبلٍ أجمل بسواعد أبنائنا وبناتنا. حفظ الله وطننا من كل مكروه».
كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان: نفتخر بوطن عظيم ومواطنين أوفياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.