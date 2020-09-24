الملك سلمان: نفتخر بوطن عظيم ومواطنين أوفياء

في تغريدة على نوقع تويتر قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، «في ذكرى اليوم الوطني نفتخر بوطنٍ عظيم، ومواطنين أوفياء».

وأضاف الملك سلمان «نحمد الله على ما منّ به علينا من أمنٍ واستقرارٍ ولُحمة وطنية، كان لكم ولآبائكم من قبلكم دور كبير في ترسيخها، متطلعين لمستقبلٍ أجمل بسواعد أبنائنا وبناتنا. حفظ الله وطننا من كل مكروه».